Главком ВС Швеции сделал трудное признание о России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Конфликт в Иране помогает Москве финансировать СВО за счет растущих доходов от продажи нефти, заявил главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.
"Россияне уже перестроили свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане", — сказал Классон.
По его словам, Россия, в отличие от коллективного Запада, уже обладает хорошими темпами производства и мощностями для создания оружия, поэтому вкладывание дополнительных средств в эту систему, конечно, создает дополнительные проблемы для Украины.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
