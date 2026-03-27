Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/rossija-2083308845.html
Россия за короткий период нарастила выпуск беспилотников, заявил Медведев
Россия за короткий период нарастила выпуск беспилотников, заявил Медведев
Россия за довольно короткий период сумела нарастить выпуск легких и тяжелых беспилотников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, 27.03.2026
безопасность
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260327/opk-2083305948.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Россия за короткий период нарастила выпуск беспилотников, заявил Медведев

Медведев: Россия за короткий период нарастила выпуск легких и тяжелых БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия за довольно короткий период сумела нарастить выпуск легких и тяжелых беспилотников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что беспилотные летательные аппараты - это новый для России вид вооружения. СВО страна начала в состоянии, когда в стране с БПЛА "было все не очень весело".
"Но тем не менее за довольно короткий период мы сумели нарастить в кратных цифрах выпуск и легких беспилотных аппаратов, включая коптеры, FPV-дроны, и тяжелых, которые выполняют сложные задачи, то есть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нет предела совершенству" - сказал Медведев.
Вчера, 14:44
 
БезопасностьРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала