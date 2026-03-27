Колосков выступил за проведение матча между женскими сборными России и США

КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сказал РИА Новости, что будет особенно здорово, если получится провести товарищеский футбольный матч именно между женскими сборными России и США.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Участвующая в переговорах депутат Госдумы Светлана Журова сообщила РИА Новости, что в числе прочих вопросов, обсуждалось возможное проведение матчей между сборными России и США. Женская сборная США является пятикратным олимпийским чемпионом, включая Олимпиаду-2024.
"Проведение этого матча вполне реально. У нас действует запрет только на официальные международные матчи, а товарищеские можем играть с кем угодно. Никто этого не запрещает. Если у американцев есть такое желание и инициатива – это хорошо. Было бы здорово провести с ними матч, у них хорошая команда, а особенно женская команда, которая является олимпийским чемпионом, там сильные футболистки. Конечно, было бы неплохо организовать такие матчи, это уже совсем другой уровень в отличие от тех, что мы имеем сегодня", - заявил Колосков.
Мужская сборная России по футболу 27 марта в Краснодаре сыграет с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге примет соперника из Мали.