В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща

КАЛИНИНГРАД, 27 мар – РИА Новости. Единственным признаком укуса клеща является наличие самого клеща на теле, он кусает тихо и без боли, нет и средств, которые гарантируют полную защиту от укусов, рассказала РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Собеседница агентства отметила, что средств, которые на 100% гарантируют защиту человека от укуса клеща, не существует, и если, например, живой клещ переполз на человека с обработанного животного, он по-прежнему активен и опасен.