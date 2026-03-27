08:57 27.03.2026 (обновлено: 08:58 27.03.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща
Единственным признаком укуса клеща является наличие самого клеща на теле, он кусает тихо и без боли, нет и средств, которые гарантируют полную защиту от укусов, РИА Новости, 27.03.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща

Бабура: клещ кусает без боли, нет средств, которые гарантируют полную защиту

КАЛИНИНГРАД, 27 мар – РИА Новости. Единственным признаком укуса клеща является наличие самого клеща на теле, он кусает тихо и без боли, нет и средств, которые гарантируют полную защиту от укусов, рассказала РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
"Единственным признаком укусом клещом является наличие самого клеща, так как сам укус происходит беззвучно и без боли", - сказала Бабура.
Собеседница агентства отметила, что средств, которые на 100% гарантируют защиту человека от укуса клеща, не существует, и если, например, живой клещ переполз на человека с обработанного животного, он по-прежнему активен и опасен.
"Средств, которые гарантируют безопасность человека от укусов клещей, не существует. В настоящее время применяются... препараты, убивающие и отпугивающие клещей. Использовать их необходимо строго по инструкции. Эти препараты проходят государственную регистрацию", - добавила Бабура.
