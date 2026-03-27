Роскачество рассказало, от чего зависят вкус и качество вина

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вкус и качество вина зависят от погодных катаклизмов — в засушливый год белым винам не хватает свежести, а в дождливый страдают красные вина, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"Конечно, сезон не может не влиять на качество винограда. Если в засушливый год игристым винам и белым винам не хватает, как говорят специалисты, свежести в связи с тем, что содержание алкоголя в них больше, то в год дождливый в первую очередь страдают красные вина, потому что они становятся более водянистыми, поскольку виноград менее насыщенный", — объяснил он.

Тем не менее, отметил собеседник агентства, в последние годы российские виноделы успешно справляются с такими факторами.

"Научились подбирать сорта и делать купажи таким образом, что на качестве готового продукта это практически не сказывается. Это вопрос правильных технологий, которые уже имеют определенную историю. Мы уже в новой России эту историю наработали", — добавил Протасов

По его словам, зависимость от того, в каких условиях выращен виноград, существенно снизилась, хотя еще сохраняется.

"Бывает удачный год, когда виноградари радуются, потому что виноград насыщенный, удачный и его достаточно много. Бывает год, когда им приходится очень тяжело работать с имеющимся виноградом, но результат получается достаточно хороший", — сказал глава Роскачества

Сезон важен и для объемных показателей производства вина — сегодня при производстве порядка 560 миллионов литров и продажах в 520 миллионов переходящий товарный запас составляет около десяти процентов.

"Мы могли бы производить больше вина, так как весь рынок составляет более 800 миллионов литров, но у нас пока нет столько винограда", — признал глава Роскачества.