Роскачество рассказало, от чего зависят вкус и качество вина
Вкус и качество вина зависят от погодных катаклизмов — в засушливый год белым винам не хватает свежести, а в дождливый страдают красные вина, заявил в интервью... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T11:27:00+03:00
Роскачество: качество вина зависит от погодных катаклизмов
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вкус и качество вина зависят от погодных катаклизмов — в засушливый год белым винам не хватает свежести, а в дождливый страдают красные вина, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Конечно, сезон не может не влиять на качество винограда. Если в засушливый год игристым винам и белым винам не хватает, как говорят специалисты, свежести в связи с тем, что содержание алкоголя в них больше, то в год дождливый в первую очередь страдают красные вина, потому что они становятся более водянистыми, поскольку виноград менее насыщенный", — объяснил он.
Тем не менее, отметил собеседник агентства, в последние годы российские виноделы успешно справляются с такими факторами.
"Научились подбирать сорта и делать купажи таким образом, что на качестве готового продукта это практически не сказывается. Это вопрос правильных технологий, которые уже имеют определенную историю. Мы уже в новой России
эту историю наработали", — добавил Протасов
.
По его словам, зависимость от того, в каких условиях выращен виноград, существенно снизилась, хотя еще сохраняется.
"Бывает удачный год, когда виноградари радуются, потому что виноград насыщенный, удачный и его достаточно много. Бывает год, когда им приходится очень тяжело работать с имеющимся виноградом, но результат получается достаточно хороший", — сказал глава Роскачества
.
Сезон важен и для объемных показателей производства вина — сегодня при производстве порядка 560 миллионов литров и продажах в 520 миллионов переходящий товарный запас составляет около десяти процентов.
"Мы могли бы производить больше вина, так как весь рынок составляет более 800 миллионов литров, но у нас пока нет столько винограда", — признал глава Роскачества.
При этом он уверен, что в ближайшее время из-за появления новых виноградников российские виноделы смогут не только удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и задуматься об экспорте. По словам Протасова, у них уже есть первый опыт экспорта вина не только в страны ЕС
, но и в Китай
.