Захарова назвала особую миссию Росгвардии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

27 марта отмечается 215 лет со дня формирования внутренней стражи Российской империи и 10 лет со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

"Поздравляю военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал, ветеранов Росгвардии. А ещё отдельно хотела бы, чтобы вы передали слова поздравления вашим семьям, которые вместе с вами сейчас разделяют и все тяготы, и вызовы сегодняшнего времени", – сказала Захарова на праздничном концерте ко Дню Росгвардии в Москве.

Представитель МИД отметила, что росгвардейцы сегодня не только обеспечивают внутреннюю безопасность России, но и принимают участие в Специальной военной операции и в восстановлении мирной жизни в освобождённых городах.

"Это, по сути, не просто наша региональная проблема, это вызов всему человечеству", – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что задачи личного состава Росгвардии не только охрана правопорядка и борьба с терроризмом. На них лежит и особая миссия - сохранение чести и достоинства.

Также в ходе мероприятия к росгвардейцам обратился заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

"Для меня, как человека, которому президент поручил заниматься реализацией государственной национальной политики очень ценно, что вы вместе с органами власти, вместе с институтами гражданского общества работаете на то, чтобы в нашей стране обеспечить межнациональный и межконнациональный мир, согласие", — сказал он.

Магомедов назвал решение о создании в 2016 году службы войск Национальной гвардии России своевременном и стратегически взвешенным. По его словам, Росгвардия заручилась большим авторитетом граждан, потому что ее деятельность в первую очередь направлена на их защиту.