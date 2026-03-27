Путин: Росгвардия находится на переднем крае обеспечения безопасности
2026-03-27T19:59:00+03:00
Путин: Росгвардия находится на переднем крае обеспечения нацбезопасности
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия, как и ее предшественники в прежние исторические периоды, находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что историческая биография ведомства насчитывает не одну сотню лет: предшественниками Росгвардии были батальоны внутренней стражи, которые формировались накануне Отечественной войны 1812 года, а в 1816 году их объединили в отдельный корпус внутренней стражи как централизованную структуру.
"И сейчас Росгвардия на переднем крае обеспечения национальной безопасности, опирается на поистине всенародную сплоченность и поддержку. И уверен, будет достойна подвига многих поколений доблестных воинов - защитников великой тысячелетней России", - сказал Путин на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии.
Президент отметил, что в первую очередь внутренняя стража всегда была призвана решать вопросы охраны правопорядка в мирное время. Но при внешней угрозе ее бойцы, как и весь народ России, вставали "на защиту Отчего дома", подчеркнул Путин.
Торжественный вечер по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) прошел в пятницу в Государственном Кремлевском дворце.