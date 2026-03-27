Росгвардия постоянно наращивает профессиональный потенциал, отметил Путин

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия на протяжении 10 лет постоянно наращивала свой профессиональный, боевой потенциал, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступил на торжественном вечере по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в Государственном Кремлевском дворце.
"Все эти годы Росгвардия постоянно наращивала свой профессиональный, оперативный, боевой потенциал. Стала надежным, необходимым звеном в системе обеспечения безопасности граждан, общества, всей страны", - сказал Путин.
Президент, поздравляя с днем Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, также отметил работу заслуженных ветеранов, проходивших службу во внутренних войсках МВД Советского союза и России, в специальных подразделениях, ОМОНе, СОБРе, в органах лицензионно-разрешительной системы, в неведомственной охране.
"Именно эти и ряд других структур 10 лет назад вошли в состав новой самостоятельной мощной федеральной службы, стали ее прочной кадровой основой, сохранив наработанные опыт и традиции, помогли Росгвардии быстро и эффективно пройти начальный этап становления", - сказал Путин.