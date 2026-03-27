Эксперт рассказал, какие страны поддерживают резолюцию ООН по работорговле

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Ближнего Востока и Северной Африки поддерживают резолюцию ООН об осуждении колониализма, тема является для них крайне актуальной, заявил РИА Новости замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Генассамблея ООН ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Эти страны (Ближнего Востока и Северной Африки - ред.) горячо поддерживают это начинание (резолюцию - ред.), ввиду того, что тема колониализма – это больная тема как для международных отношений, так и для внутренней политики, внутреннего социального порядка в этих странах", - сказал Лукьянов.
По его словам, тема осуждения колониализма является одним из важнейших факторов внутрисоциального компромисса для большого количества стран региона.