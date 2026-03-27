В СФ назвали правильной резолюцию ООН по трансатлантической работорговле

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности правильная, это свидетельство того, что большинство стран считают именно так, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Генассамблея ООН ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Резолюция принята, она является свидетельством того, что большинство стран думают именно так, как сформулирована резолюция. Это показатель того, что в мире существует несколько мнений и одно из них доминирует, оно правильное", - сказал Карасин.
Сенатор отметил, что второе мнение сложилось традиционно.
"Люди отстаивают позицию, пытаются обелить свою историю и, самое главное, обеспечить себе возможность в будущем интерпретировать различные исторические процессы в том духе, в котором им в данный момент, на данном историческом этапе выгодно делать", - объяснил глава комитета Совфеда.