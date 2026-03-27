Реконструкцию газопроводов во Внуково завершили наполовину

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Работы по реконструкции газопроводов в московском районе Внуково выполнены уже наполовину, проект планируется завершить в сентябре, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Новомосковском административном округе, на территории района Внуково, с ноября 2025 года ведется масштабная реконструкция газопроводов высокого и низкого давления на Насосной и Штурманской улицах. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже более 50% строительно-монтажных работ и планируют завершить проект в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая протяженность реконструируемых участков составляет около 2,5 километров. Также по проекту в рамках комплексного подхода к модернизации всей системы газоснабжения этой территории обновят газопроводы как низкого, так и высокого давления.