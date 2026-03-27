Путин рассказал о героизме бойцов Росгвардии в спецоперации

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Бойцы Росгвардии сражаются умело и бесстрашно, проявляя настоящий героизм в ходе специальной военной операции, Россия чтит память каждого отдавшего жизнь за Родину бойца, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии.