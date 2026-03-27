Генсек ООН распорядился о создании рабочей группы по Ормузскому проливу
2026-03-27T20:11:00+03:00
https://ria.ru/20260325/arakchi-2082948332.html
ООН, 27 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распорядился о создании рабочей группы по Ормузскому проливу на фоне риска перебоев в морской торговле из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"По мере развития конфликта на Ближнем Востоке
и угрозы его дальнейшей эскалации, перебои в морской торговле через Ормузский пролив
могут вызвать цепные последствия, влияющие на гуманитарные потребности и сельскохозяйственное производство в ближайшие месяцы. Хотя Генеральный секретарь намерен приложить все усилия для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта, необходимы немедленные меры для смягчения этих последствий. Для решения этих задач Генеральный секретарь создал специальную рабочую группу", – сказал Дюжаррик
в ходе брифинга для журналистов.
Возглавит группу глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва. Она займется "разработкой и предложением технических механизмов, специально направленных на удовлетворение гуманитарных потребностей в Ормузском проливе".
"Новый механизм для Ормузского пролива направлен на содействие торговле удобрениями, включая перемещение связанных сырьевых материалов. Введение механизма будет осуществляться в тесной координации с соответствующими государствами-членами при полном уважении национального суверенитета и существующих международно-правовых рамок", – добавил представитель генсека.
Дюжаррик не разъяснил в деталях, как именно будет работать группа, но отметил, тем не менее, что будет учитываться опыт черноморской инициативы.