Синоптики сделали прогноз на апрель

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Последние дни марта радуют столицу солнцем и почти летним теплом — температура поднимается до плюс 18 градусов. Но метеорологи предупреждают: расслабляться рано.

Стоит ли убирать зимнюю одежду и когда можно безопасно менять шины?

Март уходит с рекордами

Завершение первого весеннего месяца выдалось аномально теплым для Подмосковья. Ведущий специалист метеобюро "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила , что показатели термометров значительно превышают многолетние значения.

Солнечная погода без осадков держится уже почти две недели. Однако синоптики едины во мнении: эта благодать временна.

Первая неделя апреля

С началом нового месяца характер погоды кардинально изменится. Позднякова предупреждает : "Череда сухих солнечных дней, которая сейчас держится почти две недели, с началом апреля может прерваться. Ожидается более облачная погода, дожди и понижение температуры". Впрочем, снижение будет несущественным: всего один-два градуса относительно климатической нормы.

В понедельник, 30 марта, столица попадет в теплый сектор антициклона, погода станет облачной. Портал Gismeteo не исключает образование тумана. Особенно сильные дожди прогнозируются 6 и 16 числа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости: "В начале следующей недели начнутся дожди, теплая погода сохранится".

Тишковец отмечает , что в первые пять дней апреля в столице полностью исчезнет снежный покров.

Середина и конец месяца

По предварительным данным Gismeteo, самая холодная ночь выпадет на пятницу, 10 апреля, когда столбики термометров покажут всего плюс четыре градуса. Самая низкая дневная температура — плюс девять градусов — ожидается 10-11 апреля.

К концу месяца возможны температурные скачки до плюс 20 градусов. Самыми теплыми ночами могут стать ночи на 23-26 апреля, а самая высокая дневная температура прогнозируется 1 апреля, а также 25-26 числа.

Что говорят синоптики: ключевые прогнозы

Метеорологи дают противоречивую, но в целом оптимистичную картину второго месяца весны:

Дожди будут идти более двух недель. На протяжении большей части месяца возможны осадки.

Ясных дней будет немного. По предварительному прогнозу Gismeteo, ясная погода ожидается только 4, 9-11 и 21 апреля. В остальное время — пасмурно или переменная облачность.

Погода будет контрастной. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждает , что апрель окажется противоречивым: начало месяца прохладное, затем наступит "обычная весна". Периоды активного прогрева будут сменяться кратковременными похолоданиями.

Снега, скорее всего, не будет. Позднякова отмечает : "Снег у нас может возвращаться и в апреле, и в мае, и даже в первых числах июня. В долгосрочных прогнозах на апрель фаза снега пока не просматривается".

Апрель будет теплее нормы. Долгосрочные ожидания остаются обнадеживающими: месяц в целом прогнозируется более теплым, чем обычно. Позднякова подчеркивает : "Фон температуры остается выше климатической нормы".

Практические советы

Метеорологи рекомендуют жителям региона наслаждаться солнечными днями и комфортной температурой в конце марта, но с первыми числами апреля быть готовыми к пасмурной погоде, осадкам и снижению тепла.

Полностью убирать зимнюю одежду и менять шины на автомобилях пока рано — вероятность возвращения холодов и даже снега сохраняется. Хотя похолодание в начале апреля не прогнозируется серьезным, лучше подстраховаться. Эксперты советуют переходить на летнюю резину только тогда, когда среднесуточная температура стабильно закрепится на отметке плюс пять — плюс семь градусов.