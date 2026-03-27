16:37 27.03.2026 (обновлено: 16:43 27.03.2026)
Синоптики сделали прогноз на апрель
Синоптики сделали прогноз на апрель

© РИА Новости / Максим Блинов | Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Последние дни марта радуют столицу солнцем и почти летним теплом — температура поднимается до плюс 18 градусов. Но метеорологи предупреждают: расслабляться рано.
Стоит ли убирать зимнюю одежду и когда можно безопасно менять шины?

Март уходит с рекордами

Завершение первого весеннего месяца выдалось аномально теплым для Подмосковья. Ведущий специалист метеобюро "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что показатели термометров значительно превышают многолетние значения.
Солнечная погода без осадков держится уже почти две недели. Однако синоптики едины во мнении: эта благодать временна.

Первая неделя апреля

С началом нового месяца характер погоды кардинально изменится. Позднякова предупреждает: "Череда сухих солнечных дней, которая сейчас держится почти две недели, с началом апреля может прерваться. Ожидается более облачная погода, дожди и понижение температуры". Впрочем, снижение будет несущественным: всего один-два градуса относительно климатической нормы.
В понедельник, 30 марта, столица попадет в теплый сектор антициклона, погода станет облачной. Портал Gismeteo не исключает образование тумана. Особенно сильные дожди прогнозируются 6 и 16 числа.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости: "В начале следующей недели начнутся дожди, теплая погода сохранится".
Тишковец отмечает, что в первые пять дней апреля в столице полностью исчезнет снежный покров.

Середина и конец месяца

По предварительным данным Gismeteo, самая холодная ночь выпадет на пятницу, 10 апреля, когда столбики термометров покажут всего плюс четыре градуса. Самая низкая дневная температура — плюс девять градусов — ожидается 10-11 апреля.
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве
К концу месяца возможны температурные скачки до плюс 20 градусов. Самыми теплыми ночами могут стать ночи на 23-26 апреля, а самая высокая дневная температура прогнозируется 1 апреля, а также 25-26 числа.

Что говорят синоптики: ключевые прогнозы

Метеорологи дают противоречивую, но в целом оптимистичную картину второго месяца весны:
Дожди будут идти более двух недель. На протяжении большей части месяца возможны осадки.
Ясных дней будет немного. По предварительному прогнозу Gismeteo, ясная погода ожидается только 4, 9-11 и 21 апреля. В остальное время — пасмурно или переменная облачность.
Погода будет контрастной. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждает, что апрель окажется противоречивым: начало месяца прохладное, затем наступит "обычная весна". Периоды активного прогрева будут сменяться кратковременными похолоданиями.
Снега, скорее всего, не будет. Позднякова отмечает: "Снег у нас может возвращаться и в апреле, и в мае, и даже в первых числах июня. В долгосрочных прогнозах на апрель фаза снега пока не просматривается".
Апрель будет теплее нормы. Долгосрочные ожидания остаются обнадеживающими: месяц в целом прогнозируется более теплым, чем обычно. Позднякова подчеркивает: "Фон температуры остается выше климатической нормы".

Практические советы

Метеорологи рекомендуют жителям региона наслаждаться солнечными днями и комфортной температурой в конце марта, но с первыми числами апреля быть готовыми к пасмурной погоде, осадкам и снижению тепла.
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей
Полностью убирать зимнюю одежду и менять шины на автомобилях пока рано — вероятность возвращения холодов и даже снега сохраняется. Хотя похолодание в начале апреля не прогнозируется серьезным, лучше подстраховаться. Эксперты советуют переходить на летнюю резину только тогда, когда среднесуточная температура стабильно закрепится на отметке плюс пять — плюс семь градусов.
Позднякова подводит итог оптимистично: "Все очень хорошо сейчас, ожидаем приятную и теплую погоду в апреле". Главное — быть готовыми к погодным качелям и не попасться на обманчивое мартовское тепло.
 
 
 
