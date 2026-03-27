В Ставрополе осудили сотрудника кофейни, пытавшегося отравить военных
В Ставрополе осудили сотрудника кофейни, пытавшегося отравить военных - РИА Новости, 27.03.2026
В Ставрополе осудили сотрудника кофейни, пытавшегося отравить военных
РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T12:16:00+03:00
2026-03-27T12:16:00+03:00
2026-03-27T12:16:00+03:00
россия
ставрополь
происшествия, россия, ставрополь
Происшествия, Россия, Ставрополь
В Ставрополе осудили сотрудника кофейни, пытавшегося отравить военных
Подливавший яд военным сотрудник кофейни в Ставрополе получил 20 лет
ПЯТИГОРСК, 27 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил работника кофейни из Ставрополя, пытавшегося отравить военных, к 20 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, подсудимый, работая в кофейне в Ставрополе
, в период с апреля 2023 по август 2024 года, "действуя в интересах запрещенной в России
террористической организации", неоднократно предпринимал попытки отравить военнослужащих, "подливая им в напитки ядовитое вещество".
"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранта также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 2 года.
Южный окружной военный суд признал 24-летнего жителя Ставрополя виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).