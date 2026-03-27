В РПЦЗ рассказали о взрывном росте интереса к православию в Канаде и Техасе

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. В Канаде и в американском штате Техас наблюдается серьезный рост интереса местных жителей к православию, заявил архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков), который в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) курирует обе территории.
«
"Это те люди, которые сейчас повсюду открывают для себя нашу веру. Раньше в Канаде у нас был только один англоговорящий приход, сейчас их пять или шесть. Такой рост происходит благодаря тем, кто приходит в православие, и я думаю, мы будем наблюдать его и в ближайшие годы", - сказал архиепископ.
Он подчеркнул, что это требует от РПЦЗ назначения новых архиереев, которые могли бы окормлять умножающуюся паству на континенте.
«
"Я думаю, в целом РПЦЗ всегда нуждается в новых иерархах", - добавил архиепископ.
Первоиерарх РПЦЗ Николай (Ольховский) недавно рукоположил нескольких новых архиереев, в том числе епископа Торонтского Спиридона (Гусакова).
«
"Я бы сказал, что мы должны будем рассмотреть этот вопрос в будущем, поскольку число приходов на юге США, особенно в Техасе, увеличивается очень быстро", - уточнил он.
По словам владыки, 20 лет назад в Техасе было только два прихода РПЦЗ, а сейчас их 11, и этот рост продолжается.
«
"Недавно я посетил один из наших приходов в городе Остин. На воскресной службе молились 200 человек, и 160 подошли к причастию. И это только в одном храме. Я думаю, что в ближайшие годы много людей придет к православной вере", - добавил архиепископ.
РПЦЗ была основана в 1920-е годы, когда белые эмигранты покинули Россию после гражданской войны. Она стала автономной в составе Русской православной церкви в 2007 году после того, когда две церкви подписали акт о каноническом общении, тем самым положив конец расколу, длившемуся около 90 лет.
Сейчас РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, прежде всего в США.
