Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства - РИА Новости, 27.03.2026
06:59 27.03.2026
Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства
Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства - РИА Новости, 27.03.2026
Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства
Правительство Японии с 1 апреля ужесточает правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране с 5 до 10 лет. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T06:59:00+03:00
2026-03-27T06:59:00+03:00
япония
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства

Япония ужесточает правила получения гражданства

ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Правительство Японии с 1 апреля ужесточает правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране с 5 до 10 лет.
"Речь идет о пересмотре требований, предусматривающем, что в принципе необходимо проживать в Японии не менее 10 лет и быть интегрированным в японское общество", - заявил в ходе пресс-конференции министр юстиции Хироси Хирагути.
Кроме этого, также будет увеличен период проверки налоговых выплат — с одного до пяти лет, а взносов по социальному страхованию — с одного до двух лет. При рассмотрении заявок также учитывается так называемая "совместимость с японским обществом", включая способность общаться на японском языке в повседневной жизни.
Новые правила распространятся и на уже поданные заявления. Аналогичное требование по сроку проживания уже действует для получения постоянного вида на жительство.
Премьер-министр Санаэ Такаити ранее поручила ужесточить требования к получению японского гражданства, заявив, что действующие условия являются слишком мягкими. Так, действующее законодательство предусматривает, что для натурализации необходимо непрерывно проживать в стране не менее пяти лет, не иметь задолженностей по налоговым и социальным выплатам, иметь хорошую репутацию и достаточные средства к существованию.
В миреЯпонияСанаэ Такаити
 
 
