Правительство Японии ужесточает правила получения гражданства
Правительство Японии с 1 апреля ужесточает правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране с 5 до 10 лет. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T06:59:00+03:00
https://ria.ru/20260306/japonija-2078902437.html
https://ria.ru/20260210/termin-2073369165.html
ru-RU
В мире, Япония, Санаэ Такаити
ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Правительство Японии с 1 апреля ужесточает правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране с 5 до 10 лет.
"Речь идет о пересмотре требований, предусматривающем, что в принципе необходимо проживать в Японии
не менее 10 лет и быть интегрированным в японское общество", - заявил в ходе пресс-конференции министр юстиции Хироси Хирагути.
Кроме этого, также будет увеличен период проверки налоговых выплат — с одного до пяти лет, а взносов по социальному страхованию — с одного до двух лет. При рассмотрении заявок также учитывается так называемая "совместимость с японским обществом", включая способность общаться на японском языке в повседневной жизни.
Новые правила распространятся и на уже поданные заявления. Аналогичное требование по сроку проживания уже действует для получения постоянного вида на жительство.
Премьер-министр Санаэ Такаити
ранее поручила ужесточить требования к получению японского гражданства, заявив, что действующие условия являются слишком мягкими. Так, действующее законодательство предусматривает, что для натурализации необходимо непрерывно проживать в стране не менее пяти лет, не иметь задолженностей по налоговым и социальным выплатам, иметь хорошую репутацию и достаточные средства к существованию.