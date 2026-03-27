Посольство России в Кишиневе обеспокоено возрождением нацистских идей

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выражает тревогу в связи с возрождением в Молдавии нацистских идей, открытием памятников румынским оккупантам, а также вандализмом в отношении памятников советским солдатам, говорится в заявлении диппредставительства.

"В республике все отчетливее проявляются тревожные признаки возрождения человеконенавистнических идеологий, свидетельством чему служат открытия памятников румынским оккупантам, а также участившиеся случаи вандализма в отношении мемориальных объектов Великой Отечественной войны. Россия крайне серьезно относится к подобным ревизионистским поползновениям", - говорится в заявлении посольства.

В документе отмечается, что все факты надругательства над исторической правдой тщательно фиксируются и ни в коем случае не останутся безнаказанными. В связи с этим в посольстве напомнили, что Государственная дума Российской Федерации приняла 24 марта закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа и оскорбление памяти о его жертвах, в том числе за рубежом.

"Нынешние условия, когда даже базовые ценности подвергаются сомнению и пересмотру, требуют решительного и бескомпромиссного сопротивления нацистскому злу. Только общими усилиями по защите исторической памяти и высоких нравственных идеалов, во имя которых проливали кровь наши великие предки, можно обеспечить неповторение прошлых трагедий, мирную жизнь нынешним и будущим поколениям", - подчеркивается в заявлении.