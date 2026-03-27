https://ria.ru/20260327/polsha-2083284962.html
Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих в ВСУ поляков
2026-03-27T13:43:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.
"Президент Польши Кароль Навроцкий
подписал закон от 13 марта 2026 года о том, чтобы не налагать наказание на граждан Республики Польша, участвующих на стороне Украины
в вооруженном конфликте", - написал он в социальной сети Х.
Согласно польским законам, после подписи главы государства закон может официально вступить в силу.
Ранее для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен был получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.
В соответствии с текстом нового документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте 2024 года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под каким бы прикрытием они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников
.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.