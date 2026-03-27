Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/polsha-2083284962.html
Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих в ВСУ поляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260326/moshenniki-2082962720.html
https://ria.ru/20260326/vsu-2082960316.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.
"Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о том, чтобы не налагать наказание на граждан Республики Польша, участвующих на стороне Украины в вооруженном конфликте", - написал он в социальной сети Х.
Согласно польским законам, после подписи главы государства закон может официально вступить в силу.
Ранее для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен был получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.
В соответствии с текстом нового документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте 2024 года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под каким бы прикрытием они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала