Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих в ВСУ поляков

ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.

Согласно польским законам, после подписи главы государства закон может официально вступить в силу.

Ранее для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен был получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.

В соответствии с текстом нового документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".

Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте 2024 года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под каким бы прикрытием они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников