На Западе забили тревогу после решения США по Украине

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США начали уведомлять союзников о перебоях с поставками оружия для Украины из-за операции против Ирана, пишет Politico.

Как пишет издание со ссылкой на европейских чиновников, госдепартамент США уже уведомил некоторых союзников о cбоях в поставках некоторых боеприпасов, в особенности ЗРК Patriot.