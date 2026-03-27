На Западе забили тревогу после решения США по Украине

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США начали уведомлять союзников о перебоях с поставками оружия для Украины из-за операции против Ирана, пишет Politico.
"Это предупреждение звучит на фоне опасений европейских и азиатских стран, что Вашингтон может перенаправить уже купленное ими оружие для пополнения истощающихся запасов, кроме того оно ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его передачи Киеву", — говорится в публикации.
Как пишет издание со ссылкой на европейских чиновников, госдепартамент США уже уведомил некоторых союзников о cбоях в поставках некоторых боеприпасов, в особенности ЗРК Patriot.
Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого он пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.