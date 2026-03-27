Стало известно, когда в Москве начнутся дожди

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дожди в Москве начнутся в начале следующей недели, теплая погода сохранится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В начале следующей недели начнутся дожди, теплая погода сохранится", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что на этой неделе в ночь на субботу, в зоне фронтальной системы, небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, на термометрах будет не ниже плюс четырех - плюс семи градусов.
«
"Днем скажется влияние антициклона с севера, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и прогреет воздух до плюс 10 - плюс 15 градусов", - уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что воскресенье будет солнечным и очень теплым. Метеоусловия будут определяться южной периферией антициклона. В Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков.
«
"В сумерках - плюс два - плюс пять (градусов - ред.), а после полудня столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 15 - плюс 18", - подчеркнул Тишковец.
