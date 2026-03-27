В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондента телеканала Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания. По данным телеканала, журналист сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело.