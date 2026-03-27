В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста - РИА Новости, 27.03.2026
18:25 27.03.2026
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста - РИА Новости, 27.03.2026
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста
Троим мужчинам предъявлено обвинение в нападении на корреспондента РЕН ТВ, они арестованы, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России на платформе... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T18:25:00+03:00
2026-03-27T18:25:00+03:00
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
подольск
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста

Троих мужчин арестовали по делу о нападении на корреспондента РЕН ТВ Полторанина

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Троим мужчинам предъявлено обвинение в нападении на корреспондента РЕН ТВ, они арестованы, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России на платформе Мax.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондента телеканала Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания. По данным телеканала, журналист сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Следователем следственного отдела по городу Подольск Главного следственного управления СК России по Московской области предъявлено обвинение троим мужчинам в нападении на корреспондента (часть 3 статьи 144 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем проведены обыски по местам жительства обвиняемых, истребована информация о регистрации транспортных средств.
Как уточняется в канале подмосковной прокуратуры на платформе Мax, мужчины арестованы до 25 мая 2026 года.
ПроисшествияРоссияПодольскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
