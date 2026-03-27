В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Троим мужчинам предъявлено обвинение в нападении на корреспондента РЕН ТВ, они арестованы, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России на платформе Мax.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондента телеканала Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания. По данным телеканала, журналист сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Следователем следственного отдела по городу Подольск Главного следственного управления СК России по Московской области предъявлено обвинение троим мужчинам в нападении на корреспондента (часть 3 статьи 144 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем проведены обыски по местам жительства обвиняемых, истребована информация о регистрации транспортных средств.
Как уточняется в канале подмосковной прокуратуры на платформе Мax, мужчины арестованы до 25 мая 2026 года.
