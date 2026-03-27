Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию с врачом онлайн

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили итоги диспансеризации с врачом на телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На онлайн-встрече специалист также расшифровывает анализы, продлевает электронный рецепт на льготное лекарство, закрывает больничный лист и при необходимости корректирует лечение.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что онлайн-сервисы позволяют пациенту получить целый комплекс медицинских услуг. Это быстро и удобно.

"С начала года свыше 15 тысяч жителей региона обсудили с врачом итоги пройденной диспансеризации с помощью телемедицины", — приводит пресс-служба слова Забелина.