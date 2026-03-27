https://ria.ru/20260327/podmoskove-2083363023.html
Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию с врачом онлайн
Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию с врачом онлайн - РИА Новости, 27.03.2026
Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию с врачом онлайн
Более 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили итоги диспансеризации с врачом на телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:49:00+03:00
2026-03-27T17:49:00+03:00
2026-03-27T17:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
диспансеризация
телемедицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_90503c0768eafc70d28053676c8eee29.jpg
https://ria.ru/20260327/podmoskove-2083264648.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816405834_289:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_07a1350baed626e0503c1adb51a337fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), диспансеризация, телемедицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), диспансеризация, Телемедицина
Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию с врачом онлайн
Итоги диспансеризации обсудили онлайн с врачом более 15 тысяч раз в Подмосковье
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Подмосковья обсудили итоги диспансеризации с врачом на телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На онлайн-встрече специалист также расшифровывает анализы, продлевает электронный рецепт на льготное лекарство, закрывает больничный лист и при необходимости корректирует лечение.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что онлайн-сервисы позволяют пациенту получить целый комплекс медицинских услуг. Это быстро и удобно.
"С начала года свыше 15 тысяч жителей региона обсудили с врачом итоги пройденной диспансеризации с помощью телемедицины", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере Мах, региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, а также по телефону горячей линии 122.