В Подмосковье электричка задавила женщину

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Электричка смертельно травмировала женщину на станции Реутов в Подмосковье, транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает надзорный орган.

Отмечается, что Восточная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кроме того, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.