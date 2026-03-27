Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. С начала года в подмосковные медучреждения поступило 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Эта техника необходима для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с нарушениями функции дыхания.

Заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что оснащение медицинских организаций современным оборудованием является одним из приоритетных направлений.

"С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 миллионов рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования", — приводит пресс-служба регионального Минздрава слова Забелина.