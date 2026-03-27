Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года
Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года - РИА Новости, 27.03.2026
Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года
С начала года в подмосковные медучреждения поступило 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T12:44:00+03:00
2026-03-27T12:44:00+03:00
2026-03-27T12:44:00+03:00
https://ria.ru/20260326/podmoskove-2083072373.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года
В 2026 году в медучреждения Подмосковья закупили 62 аппарата для ИВЛ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. С начала года в подмосковные медучреждения поступило 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Эта техника необходима для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с нарушениями функции дыхания.
Заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что оснащение медицинских организаций современным оборудованием является одним из приоритетных направлений.
"С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 миллионов рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования", — приводит пресс-служба регионального Минздрава слова Забелина.
Аппараты поступили в восемь медучреждений Подмосковья, в том числе в Дмитровскую, Клинскую, Мытищинскую и другие больницы. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".