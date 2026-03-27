Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:44 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/podmoskove-2083264648.html
Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c34e244359fcd0a19e14ef413e056fbd.jpg
https://ria.ru/20260326/podmoskove-2083072373.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ef9aca7825d956ddb1502bfb44637b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Аппарат ИВЛ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. С начала года в подмосковные медучреждения поступило 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Эта техника необходима для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с нарушениями функции дыхания.
Заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что оснащение медицинских организаций современным оборудованием является одним из приоритетных направлений.
"С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 миллионов рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования", — приводит пресс-служба регионального Минздрава слова Забелина.
Аппараты поступили в восемь медучреждений Подмосковья, в том числе в Дмитровскую, Клинскую, Мытищинскую и другие больницы. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала