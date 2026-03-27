16:33 27.03.2026
Психолог назвала важный фактор при подготовке к рождению детей
Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка, а споры о детях становятся источником напряженности и конфликтов... РИА Новости, 27.03.2026
общество
психология
Психолог Рейнталь: взаимоподдержка в паре поможет подготовиться к рождению детей

Новорожденный ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка, а споры о детях становятся источником напряженности и конфликтов в семейной жизни, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.
Специалист напомнила, что сейчас многие откладывают рождение детей до момента, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Рейнталь назвала это рациональным и взвешенным подходом, который с одной стороны выглядит логично и безопасно.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Минздрав выпустил рекомендации по планированию семьи
19 марта, 13:10
"Но с другой - это всегда сложный процесс, к которому невозможно быть полностью готовым ни морально, ни финансово. Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения", - сообщила психолог порталу NEWS.ru.
Она отметила, что для развития отношений важно, чтобы каждый из этапов плавно переходил в следующий.
"В такие периоды можно заметить, что у пары появляется питомец: кошка или собака. Это не случайно: за этим стоит естественная потребность заботиться, вкладываться, развивать семью. Если у партнеров есть разногласия по поводу детей - один хочет, другой откладывает, - напряжение может накапливаться. Конфликты при этом возникают не всегда напрямую на эту тему, а могут проявляться в других сферах", - подытожила Рейнталь.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Онищенко оценил идею отправлять не желающих иметь детей женщин к психологу
18 марта, 17:27
 
