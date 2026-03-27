Психолог назвала важный фактор при подготовке к рождению детей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка, а споры о детях становятся источником напряженности и конфликтов в семейной жизни, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.

Специалист напомнила, что сейчас многие откладывают рождение детей до момента, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Рейнталь назвала это рациональным и взвешенным подходом, который с одной стороны выглядит логично и безопасно.

"Но с другой - это всегда сложный процесс, к которому невозможно быть полностью готовым ни морально, ни финансово. Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения", - сообщила психолог порталу NEWS.ru

Она отметила, что для развития отношений важно, чтобы каждый из этапов плавно переходил в следующий.