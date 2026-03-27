13:51 27.03.2026 (обновлено: 13:59 27.03.2026)
Роспотребнадзор не видит рисков для Черноморского побережья в этом сезоне
Роспотребнадзор не видит рисков для черноморского побережья в грядущем сезоне, за исключением зоны ЧС, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 27.03.2026
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова: Черноморское побережье доступно для отдыха в грядущем сезоне

Побережье Черного моря в Геленджике. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор не видит рисков для черноморского побережья в грядущем сезоне, за исключением зоны ЧС, заявила глава ведомства Анна Попова.
"В предыдущем сезоне и в грядущем сезоне рисков для побережья черноморского на всем протяжении, за исключением зоны ЧС, мы не видим, его нет. И эти зоны совершенно доступны и свободны для отдыха в летний грядущий период", - сказала Попова журналистам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Голикова оценила возможность открытия пляжного отдыха в Анапе
20 марта, 11:17
 
