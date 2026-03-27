Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ
Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ - РИА Новости, 27.03.2026
Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ
Восемь галечных пляжей Анапы уже выведены из границ территории проведения работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, кроме того,... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:35:00+03:00
2026-03-27T13:35:00+03:00
2026-03-27T13:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_95cf67a35681108b9275adf47ca69964.jpg
https://ria.ru/20260320/golikova-2081893409.html
https://ria.ru/20260327/pljazhi-2083246715.html
https://ria.ru/20260305/rospotrebnadzor-2078647434.html
анапа
керченский пролив
россия
анапа, керченский пролив, россия, виталий савельев, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анапа, Керченский пролив, Россия, Виталий Савельев, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ
Кабмин: 8 галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восемь галечных пляжей Анапы уже выведены из границ территории проведения работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, кроме того, отработана технология восстановления песчаных пляжей, сообщает кабмин РФ.
Вице-премьер России Виталий Савельев
провел очередное заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе
.
"С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря
не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям. Из границ территории проведения работ по ликвидации последствий ЧС уже выведены восемь галечных пляжей Анапы", - сообщает правительство.
Уточняется, что одновременно с этим отработана технология восстановления песчаных пляжей. "На тестовом участке протяженностью 1 км выполнена отсыпка дополнительного слоя чистого песка", - указывается в сообщении.
Проведенные Роспотребнадзором
исследования показали, что такая методика рекультивации пляжей позволит исключить контакт кожи с потенциально загрязненным нижним слоем.
"При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы
в рекреационных целях", - приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой
.
Правительство добавило, что плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края
, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.