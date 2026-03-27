Рейтинг@Mail.ru
Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 27.03.2026 (обновлено: 13:38 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/pljazhi-2083283117.html
Восемь галечных пляжей в Анапе вывели из границ проведения очистных работ
анапа
керченский пролив
россия
виталий савельев
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_95cf67a35681108b9275adf47ca69964.jpg
https://ria.ru/20260320/golikova-2081893409.html
https://ria.ru/20260327/pljazhi-2083246715.html
https://ria.ru/20260305/rospotrebnadzor-2078647434.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b9f2954301a072a0d1dbac696383978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восемь галечных пляжей Анапы уже выведены из границ территории проведения работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, кроме того, отработана технология восстановления песчаных пляжей, сообщает кабмин РФ.
Вице-премьер России Виталий Савельев провел очередное заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям. Из границ территории проведения работ по ликвидации последствий ЧС уже выведены восемь галечных пляжей Анапы", - сообщает правительство.
Уточняется, что одновременно с этим отработана технология восстановления песчаных пляжей. "На тестовом участке протяженностью 1 км выполнена отсыпка дополнительного слоя чистого песка", - указывается в сообщении.
Проведенные Роспотребнадзором исследования показали, что такая методика рекультивации пляжей позволит исключить контакт кожи с потенциально загрязненным нижним слоем.
"При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях", - приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Правительство добавило, что плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала