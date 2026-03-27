Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост - РИА Новости, 27.03.2026
13:52 27.03.2026
Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост
Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост - РИА Новости, 27.03.2026
Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост
Спрос на планшеты в России продолжил расти в первом квартале 2026 года, продажи устройств выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:52:00+03:00
2026-03-27T13:52:00+03:00
россия
мегафон
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост

Продажи планшетов в России в первом квартале 2026 года продолжили рост

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спрос на планшеты в России продолжил расти в первом квартале 2026 года, продажи устройств выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба "Мегафона".
Спрос на планшеты в стране начал увеличиваться уже с третьего квартала 2025 года, их продажи в штуках превысили показатели января-марта на 39%.
Специалисты оператора на основании данных продаж в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota пришли к выводу, что цветные корпуса стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции.
Цветные корпуса в первом квартале 2026 года оказались более востребованы, чем классические. При этом самые популярные цвета — синий и фиолетовый. В топ-3 непопулярных цветов вошли черный, золотой и белый, которые обычно лидируют, например, среди смартфонов.
Ведущая ценовая категория — планшеты стоимостью до 20 тысяч рублей, и в большинстве случаев (95%) их оплачивают полностью в момент покупки, лишь 5% приходится на оплату в кредит или рассрочку.
Самым "ходовым" объемом памяти стали 64 гигабайт. Активнее пользователи приобретают устройства с поддержкой вайфай: на них приходится примерно 65% продаж, в то время как на гаджеты с поддержкой сим-карт — только треть (35%).
"Производители планшетов сегодня делают ставку на совершенствование моделей — они становятся все более мощными и функциональными", — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Вадим Зимин, его слова приводит пресс-служба.
 
РоссияМегафон
 
 
