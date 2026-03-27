Продажи планшетов в России в первом квартале продолжили рост

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спрос на планшеты в России продолжил расти в первом квартале 2026 года, продажи устройств выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба "Мегафона".

Спрос на планшеты в стране начал увеличиваться уже с третьего квартала 2025 года, их продажи в штуках превысили показатели января-марта на 39%.

Специалисты оператора на основании данных продаж в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota пришли к выводу, что цветные корпуса стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции.

Цветные корпуса в первом квартале 2026 года оказались более востребованы, чем классические. При этом самые популярные цвета — синий и фиолетовый. В топ-3 непопулярных цветов вошли черный, золотой и белый, которые обычно лидируют, например, среди смартфонов.

Ведущая ценовая категория — планшеты стоимостью до 20 тысяч рублей, и в большинстве случаев (95%) их оплачивают полностью в момент покупки, лишь 5% приходится на оплату в кредит или рассрочку.

Самым "ходовым" объемом памяти стали 64 гигабайт. Активнее пользователи приобретают устройства с поддержкой вайфай: на них приходится примерно 65% продаж, в то время как на гаджеты с поддержкой сим-карт — только треть (35%).