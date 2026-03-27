Пиастри показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Японии - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
10:18 27.03.2026
Пиастри показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Японии
Пиастри показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Японии - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Пиастри показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Японии
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучший результат во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии,... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T10:18:00+03:00
япония, оскар пиастри, джордж расселл, феррари, ландо норрис, макларен, мерседес, спорт
Формула-1, Япония, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Феррари, Ландо Норрис, Макларен, Мерседес, Спорт
Пиастри показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Японии

Пиастри показал лучшее время во 2-й свободной практике Гран-при Японии в Судзуке

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучший результат во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии, который проходит на автодроме в Судзуке.
Пиастри проехал лучший круг за 1 минуту 30,133 секунды. Второй и третий результаты показали пилоты команды "Мерседес" итальянец Андреа Кими Антонелли (отставание - 0,092 секунды) и британец Джордж Расселл (+0,205). Действующий чемпион британец Ландо Норрис (+0,516) из "Макларена" стал четвертым.
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон (+0,847) из "Феррари" показал шестое время, четырехкратный чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (+1,376) из "Ред Булл" - десятое.
В субботу в Судзуке пройдут третья сессия свободных заездов и квалификация к воскресной гонке.
