Между Петербургом и Севастополем запустят автобусный маршрут
27.03.2026
Между Петербургом и Севастополем запустят автобусный маршрут
Автобусный маршрут впервые запустят между Санкт-Петербургом и Севастополем с 29 марта, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 27.03.2026
александр беглов
Санкт-Петербург, Севастополь, Россия, Александр Беглов
Между Петербургом и Севастополем с 29 марта запустят автобусный маршрут

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Автобусный маршрут впервые запустят между Санкт-Петербургом и Севастополем с 29 марта, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"В ближайшее воскресенье, 29 марта, с автовокзала Северной столицы в 13.45 отправится первый рейс по новому маршруту "Санкт-Петербург — Севастополь", - говорится в сообщении.
Время в пути составит порядка 40 часов.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Петербург и Севастополь связывает очень многое, в том числе они оба города-герои и являются побратимами.
"Между городами действует морское и железнодорожное сообщение. Запуск прямого автобусного маршрута — знаковое событие, ещё больше укрепляющее нашу связь. Совсем недавно города дополнительно объединило соглашение двух театров — Михайловского в Петербурге и Севастопольского театра оперы и балета. У них один художественный руководитель — Народный артист России Ильдар Абдразаков. Уверен, союз Петербурга и Севастополя и далее будет укрепляться такими братскими связями", - отметил глава региона.
По его словам, значимость новому автобусному маршруту придают не только его конечные пункты — Петербург и Севастополь. Путь следования проложен по новым территориям России и соединяет ряд ключевых городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.
"Новый рейс расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов. Это особенно важно накануне летнего сезона отпусков", - сказал Беглов.
На маршруте будут использоваться современные автобусы большой вместимости, оснащенные удобными откидными креслами, системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, мультимедийными системами с телевизорами.
