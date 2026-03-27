Между Петербургом и Севастополем запустят автобусный маршрут

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Автобусный маршрут впервые запустят между Санкт-Петербургом и Севастополем с 29 марта, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"В ближайшее воскресенье, 29 марта, с автовокзала Северной столицы в 13.45 отправится первый рейс по новому маршруту "Санкт-Петербург — Севастополь", - говорится в сообщении.

Время в пути составит порядка 40 часов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Петербург и Севастополь связывает очень многое, в том числе они оба города-герои и являются побратимами.

"Между городами действует морское и железнодорожное сообщение. Запуск прямого автобусного маршрута — знаковое событие, ещё больше укрепляющее нашу связь. Совсем недавно города дополнительно объединило соглашение двух театров — Михайловского в Петербурге и Севастопольского театра оперы и балета. У них один художественный руководитель — Народный артист России Ильдар Абдразаков . Уверен, союз Петербурга и Севастополя и далее будет укрепляться такими братскими связями", - отметил глава региона.

Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. По его словам, значимость новому автобусному маршруту придают не только его конечные пункты — Петербург и Севастополь. Путь следования проложен по новым территориям России и соединяет ряд ключевых городов, включая Москву

"Новый рейс расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов. Это особенно важно накануне летнего сезона отпусков", - сказал Беглов.