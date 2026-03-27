В Петербурге задержали пособников украинских мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух предполагаемых пособников украинских мошенников, организовавших узел связи для обмана россиян, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"В ходе проведения широкомасштабного комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники УБК ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали двоих пособников украинских мошенников, 17 и 18 лет, приехавших в Северную столицу из Тульской области", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, фигуранты под руководством "кураторов" с Украины обеспечивали работу так называемых сим-боксов, предназначенных для пропуска телефонного трафика из-за границы и позволяющих скрывать реальное местоположение звонившего. За это они получали 85 тысяч рублей в неделю.
Для конспирации задержанные вместе со своим оборудованием постоянно меняли съемные квартиры, а задержали их в апарт-отеле на Васильевском острове. В ходе обысков изъяты сим-боксы, роутеры, ноутбуки, а также мобильные телефоны с переписками, "изобличающими задержанных". Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование средств связи).
"Блокировка работы данного оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9 тысяч звонков от мошеннических call-центров, расположенных на территории Украины", - добавили в региональном главке МВД.