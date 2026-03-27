Журова сообщила о начале переговоров с участием депутатов Госдумы в США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Встречи делегации Госдумы в США во второй день переговоров начались, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, состоящая в делегации Госдумы на переговорах.
"Встречи уже начались", - сказала она.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.