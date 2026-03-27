В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь
2026-03-27T07:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082992611_0:0:1487:836_1920x0_80_0_0_7fc43e148b4200bb7b3cf1e6a6734218.jpg
https://ria.ru/20260324/pensiya-2082517379.html
https://ria.ru/20260303/gosduma-2078218487.html
Депутат Бессараб: матери-героини могут получать более 100 тысяч рублей
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Матери-героини могут получать пенсию в размере более 100 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"Больше 100 тысяч рублей могут получать матери-героини. Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день. <…> Причем если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же", — рассказала она "Ленте.ру".
По словам Бессараб, на большие выплаты могут рассчитывать Герои труда и Герои России
. Высокие пенсии получают военные пенсионеры, в среднем — более 46 тысяч рублей.
"Что касается пенсий в принципе, они зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Доход также можно увеличить на 40 процентов, если проработать дополнительно пять лет. Кроме того, сделать пению больше можно за счет индивидуальных накоплений", — добавила депутат.
Звание "Мать-героиня" присваивают женщинам, которые родили и воспитали более десяти детей. С 1 января вступили в силу новые льготы для них: ежемесячная выплата составляет 72,4 тысячи рублей, а доплата к пенсии — 36,5 тысячи. Кроме того, матери-героини имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами, освобождение от платы за ЖКХ, льготы по оплате проезда, бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.