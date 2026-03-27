https://ria.ru/20260327/pensiya-2083186414.html
Юрист рассказала, как декретный отпуск влияет на пенсионный стаж
Период ухода за ребенком до 1,5 лет засчитывается многодетным мамам в страховой стаж и дает пенсионные баллы, при этом в общей сложности в стаж может быть...
общество
рудн
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Период ухода за ребенком до 1,5 лет засчитывается многодетным мамам в страховой стаж и дает пенсионные баллы, при этом в общей сложности в стаж может быть включено не более 6 лет такого ухода, рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.
«
"К трудовому (страховому) стажу многодетных мам засчитывается период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности", - сказала Покровская.
Она пояснила, что, например, если у женщины трое детей, в страховой стаж полностью засчитываются 4,5 года ухода за ними - по полтора года на каждого ребенка. Если детей четверо или больше, в стаж может быть включено максимум шесть лет.
По словам юриста, в этот период также продолжают начисляться пенсионные баллы: 1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 - за вторым и по 5,4 балла - за третьим и последующими детьми.
Покровская добавила, что, если периоды работы и ухода за ребенком совпадают, женщина вправе выбрать, какой из них включить в страховой стаж.