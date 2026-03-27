Юрист рассказала, как декретный отпуск влияет на пенсионный стаж

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Период ухода за ребенком до 1,5 лет засчитывается многодетным мамам в страховой стаж и дает пенсионные баллы, при этом в общей сложности в стаж может быть включено не более 6 лет такого ухода, рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

« "К трудовому (страховому) стажу многодетных мам засчитывается период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности", - сказала Покровская.

Она пояснила, что, например, если у женщины трое детей, в страховой стаж полностью засчитываются 4,5 года ухода за ними - по полтора года на каждого ребенка. Если детей четверо или больше, в стаж может быть включено максимум шесть лет.

По словам юриста, в этот период также продолжают начисляться пенсионные баллы: 1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 - за вторым и по 5,4 балла - за третьим и последующими детьми.