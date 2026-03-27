Овечкину рукой подать до рекорда Гретцки в НХЛ, считает Фетисов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянину Александру Овечкину совсем немного остается до рекорда канадца Уэйна Гретцки в НХЛ, форварду надо все выдержать и установить уникальное достижение, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Юты Маммот" (7:4). Для побития рекорда Гретцки по количеству шайб в чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016) россиянину, в активе которого 1003 гола, необходимо забросить еще 14 шайб.
"Я говорил раньше, что Саше осталось всего пять хет-триков и еще немного, чтобы побить рекорд Гретцки. Видите, он услышал меня и сегодня один уже исполнил. Чем меньше шайб остается до Гретцки, тем больше Саше, конечно же, хочется достичь этой вершины. Все зависит от него, насколько ему это надо. Но я думаю, что надо, ведь он играет уже столько лет, а теперь до рекорда – рукой подать. До уникального рекорда, который уже точно никто не побьет в ближайшие десятилетия. Все, что надо, – потерпеть и добиться этого уникального достижения", - сказал Фетисов.
"Я бы этого хотел и сказал ему об этом, когда мы говорили после того, как он забил тысячный гол. Давайте верить в то, что Саша захочет и он это сделает. Я думаю, что для него это будет и хорошим подспорьем, и важной задачей. Как он отреагировал? Он сказал, что надо достойно завершить сезон и я постараюсь это сделать. "Вашингтон", скорее всего, не попадет в плей-офф, но Саша, видите, делает хет-трик и сохраняет надежду", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Ютой" стала для него 926-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894).
