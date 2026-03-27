Овчинский рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Одними из ключевых проектов развития транспортного каркаса Москвы являются строительство станции метро "Достоевская", продление Сокольнической и Арбатско–Покровской линий подземки, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что "Достоевская", которая появится на Кольцевой линии подземки впервые за более чем 70 лет, поможет уменьшить путь до спорткомплекса "Олимпийский" с 10 до 1 минуты.

Еще среди знаковых он перечислил продление Арбатско-Покровской линии в Гольяново, Сокольнической линии в Ярославский район, а также возведение станции "Южный порт" между "Кожуховской" и "Печатниками". Кроме того, строятся новые дороги.

"Развитие дорожной сети ведется по четырем принципам: связность территорий, обслуживание рельсового транспорта, обслуживание новых районов и безопасность пешеходов, с опорой на такие проекты, как МСД, Северо-Западная хорда, проспекты Багратиона и Генерала Дорохова. Финальной точки в развитии рельсового каркаса Москвы не существует по той простой причине, что сам город не имеет конечной точки своего развития", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Он уточнил, что в Москве реализуется концепция 15‑минутного города, где новые станции метро и дороги рассматриваются как единая система.