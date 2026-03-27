Рейтинг@Mail.ru
Овчинский рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/ovchinskiy-2083267371.html
Овчинский рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20260327/moskva-2083212267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Одними из ключевых проектов развития транспортного каркаса Москвы являются строительство станции метро "Достоевская", продление Сокольнической и Арбатско–Покровской линий подземки, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что "Достоевская", которая появится на Кольцевой линии подземки впервые за более чем 70 лет, поможет уменьшить путь до спорткомплекса "Олимпийский" с 10 до 1 минуты.
Еще среди знаковых он перечислил продление Арбатско-Покровской линии в Гольяново, Сокольнической линии в Ярославский район, а также возведение станции "Южный порт" между "Кожуховской" и "Печатниками". Кроме того, строятся новые дороги.
"Развитие дорожной сети ведется по четырем принципам: связность территорий, обслуживание рельсового транспорта, обслуживание новых районов и безопасность пешеходов, с опорой на такие проекты, как МСД, Северо-Западная хорда, проспекты Багратиона и Генерала Дорохова. Финальной точки в развитии рельсового каркаса Москвы не существует по той простой причине, что сам город не имеет конечной точки своего развития", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Он уточнил, что в Москве реализуется концепция 15‑минутного города, где новые станции метро и дороги рассматриваются как единая система.
Ранее мэр города Сергей Собянин представил схему метро до 2032 года.
Вчера, 11:03
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала