Уральским студентам представили архивные кадры военкоров - РИА Новости, 27.03.2026
14:04 27.03.2026 (обновлено: 15:24 27.03.2026)
Уральским студентам представили архивные кадры военкоров
Уральским студентам представили архивные кадры военкоров - РИА Новости, 27.03.2026
Уральским студентам представили архивные кадры военкоров
Студенты и преподаватели Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) приняли участие в открытии выставки "Отражение: РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:04:00+03:00
2026-03-27T15:24:00+03:00
социальный навигатор, отражение, освобождение. путь к победе, россия, екатеринбург, великая отечественная война (1941-1945), уральский федеральный университет, москва, ленинград, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив
Социальный навигатор, Отражение, Освобождение. Путь к Победе, Россия, Екатеринбург, Великая Отечественная война (1941-1945), Уральский федеральный университет, Москва, Ленинград, Наталья Тюрина, Президентский фонд культурных инициатив

Уральским студентам представили архивные кадры военкоров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Екатеринбурге
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Студенты и преподаватели Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) приняли участие в открытии выставки "Отражение: 1941–1945", передает корреспондент РИА Новости.
Выставка посвящена работам фронтовых корреспондентов, которые отражают ключевые моменты Великой Отечественной войны: оборону Москвы, блокаду Ленинграда, освобождение Левобережной Украины и Донбасса. Проект реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках сотрудничества с международной медиагруппой "Россия сегодня".
"Нам очень приятно осознавать, что интерес к проекту растет, его география расширяется. Так, сегодня жители Екатеринбурга смогут познакомиться с уникальными фотоработами фронтовых корреспондентов, а главное, с судьбами самих военкоров периода Великой Отечественной войны", — отметила заведующая отделом спецпроектов музея-заповедника "Сталинградская битва" Алена Уткина.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Екатеринбурге
Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Екатеринбурге
По мнению ректора УрФУ Ильи Обабкова, такие проекты становятся важной частью воспитательной и просветительской работы университета. Он отметил, что рассказ о судьбах фронтовых корреспондентов закладывает у молодежи представление о мужестве, профессиональном долге и роли СМИ в сложные периоды истории страны.
"Выставка "Отражение: 1941–1945" помогает не только сохранить историческую память, но и сформировать у студентов уважение к подвигу поколения победителей, понимание ценности достоверной информации и ответственности за слово", — прокомментировал Обабков.
Начальник Управления проектов в области образования, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина уточнила, что проект отражает не только значимые события Великой Отечественной войны, но и историю Совинформбюро, которая в год 85-летия его создания открывается, в первую очередь, для студентов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

1 из 6
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина на открытии фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Отражение: 1941-1945 в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 6

Открытие фотовыставки "Отражение: 1941-1945" в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 6
"Это истории молодых фронтовых корреспондентов того времени. Они оставили нам уникальное общенациональное наследие, которое важно не просто сохранить, но и передать следующим поколениям", — рассказала она.
Проект "Отражение: 1941-1945" предполагает проведение серии фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
 
Социальный навигаторОтражениеОсвобождение. Путь к ПобедеРоссияЕкатеринбургВеликая Отечественная война (1941-1945)Уральский федеральный университетМоскваЛенинградНаталья ТюринаПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
