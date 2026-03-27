Уральским студентам представили архивные кадры военкоров

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Студенты и преподаватели Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) приняли участие в открытии выставки "Отражение: 1941–1945", передает корреспондент РИА Новости.

Выставка посвящена работам фронтовых корреспондентов, которые отражают ключевые моменты Великой Отечественной войны: оборону Москвы, блокаду Ленинграда, освобождение Левобережной Украины и Донбасса. Проект реализуется Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках сотрудничества с международной медиагруппой "Россия сегодня".

"Нам очень приятно осознавать, что интерес к проекту растет, его география расширяется. Так, сегодня жители Екатеринбурга смогут познакомиться с уникальными фотоработами фронтовых корреспондентов, а главное, с судьбами самих военкоров периода Великой Отечественной войны", — отметила заведующая отделом спецпроектов музея-заповедника "Сталинградская битва" Алена Уткина.

По мнению ректора УрФУ Ильи Обабкова, такие проекты становятся важной частью воспитательной и просветительской работы университета. Он отметил, что рассказ о судьбах фронтовых корреспондентов закладывает у молодежи представление о мужестве, профессиональном долге и роли СМИ в сложные периоды истории страны.

"Выставка "Отражение: 1941–1945" помогает не только сохранить историческую память, но и сформировать у студентов уважение к подвигу поколения победителей, понимание ценности достоверной информации и ответственности за слово", — прокомментировал Обабков.

Начальник Управления проектов в области образования, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина уточнила, что проект отражает не только значимые события Великой Отечественной войны, но и историю Совинформбюро, которая в год 85-летия его создания открывается, в первую очередь, для студентов.

"Это истории молодых фронтовых корреспондентов того времени. Они оставили нам уникальное общенациональное наследие, которое важно не просто сохранить, но и передать следующим поколениям", — рассказала она.