Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области

© Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в историко-мемориальном музейном комплексе "Бобрики" (город Донской, Тульская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе музейного комплекса.

"Крупнейший федеральный музей "Куликово поле" организует свои выставки на базе нашего небольшого муниципального музея. Для нас это очень важно, так наши жители и гости могут познакомиться с профессионально подготовленной экспозицией, объединяющей материалы двух учреждений", — отметила заместитель директора по научно-просветительской деятельности комплекса "Бобрики" Ольга Мазурук.

© Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области

Она добавила, что события ноября-декабря 1941 года стали переломным периодом Великой Отечественной войны, когда советские войска вели ожесточенные оборонительные бои на подступах к Москве. Бои, проходившие на территории Куликова поля и города Донского, она назвала неотъемлемой частью битвы за Москву и героической обороны Тулы.

Как отметили организаторы, особенность выставки — ее интерактивность. Она ориентирована в первую очередь на молодежную аудиторию: школьников и студентов, которые составляют основную часть посетителей музея. Для них подготовлены специальные игровые зоны, где можно не только увидеть образцы вооружения и военной формы того времени, но и принять участие в настольных играх, разработанных специалистами "Куликова поля".

© Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 1 из 3 © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 2 из 3 © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 3 из 3 Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 1 из 3 Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 2 из 3 Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области © Фото : МБУК "ИММК "Бобрики" 3 из 3

"Возможность что-то сделать, во что-то поиграть — для детей это огромный плюс. В таком более легком формате можно познакомиться и с оружием, и с военной формой", — уточнила Мазурук.

Посетители также смогут увидеть кадры кинохроники о жизни Тульского региона в ноябре-декабре 1941 года и воспоминания жителей Куликова поля о периоде оккупации и контрнаступления Красной Армии.