Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области
15:28 27.03.2026 (обновлено: 16:29 27.03.2026)
Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области
Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в Тульской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выставка "1941. На пути к Победе" открылась в историко-мемориальном музейном комплексе "Бобрики" (город Донской, Тульская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе музейного комплекса.
"Крупнейший федеральный музей "Куликово поле" организует свои выставки на базе нашего небольшого муниципального музея. Для нас это очень важно, так наши жители и гости могут познакомиться с профессионально подготовленной экспозицией, объединяющей материалы двух учреждений", — отметила заместитель директора по научно-просветительской деятельности комплекса "Бобрики" Ольга Мазурук.
"Возможность что-то сделать, во что-то поиграть — для детей это огромный плюс. В таком более легком формате можно познакомиться и с оружием, и с военной формой", — уточнила Мазурук.
Посетители также смогут увидеть кадры кинохроники о жизни Тульского региона в ноябре-декабре 1941 года и воспоминания жителей Куликова поля о периоде оккупации и контрнаступления Красной Армии.
Выставка "1941. На пути к Победе" посвящена 85-летию Тульской оборонительной операции. Экспозиция будет работать в историко-мемориальном музейном комплексе "Бобрики" до 13 мая.
 
