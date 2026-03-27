"Мощный арсенал". В США забили тревогу из-за нового российского оружия

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы ПВО, пишет американский журнал The National Interest.
"Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО", — говорится в публикации.
Как отмечается, гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые эффективные системы противовоздушной обороны. Сочетание чрезвычайно высокой скорости и способности изменять траекторию полета делает их непредсказуемыми и крайне сложными для нейтрализации, уточнили в материале.
"Независимо от эффективности или неэффективности этого высокотехнологичного оружия, российские Вооруженные силы обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет, который демонстрировали последние четыре года в конфликте на Украине", — резюмировали в статье.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Ими оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
