В 2026 году в Оренбуржье построят 25 парков и скверов

УФА, 27 мар - РИА Новости. Двадцать пять новых парков и скверов появятся в Оренбургской области в 2026 году в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Двадцать пять новых парков и скверов для прогулок и отдыха появится в Оренбуржье в 2026 году. Обновление пространств пройдёт сразу в 14 населённых пунктах. Все работы проведём в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сообщил Евгений Солнцев в Мах.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что в областном центре благоустроят верхнюю часть набережной реки Урал, а также общественную территорию недалеко от улицы Братьев Хусаиновых, проезда Северного и Загородного шоссе. Это будет второй этап преображения данных пространств.

"В Орске продолжим работы в Центральном парке культуры и отдыха. В Бузулуке преобразим сквер имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Романенко, а также общественную территорию на ул. Чапаева. Бугуруслан ждёт продолжения работ в сквере Комсомольском, пройдёт ремонт и у придомовых территорий в 1-м микрорайоне. В Новотроицке работы пройдут на улице Советской (от дома № 118 б до дома № 160)", - сообщил руководитель региона.

Также, по его данным, в Соль-Илецке отремонтируют территорию в сквере на улице Парковой. В Абдулино комфортная среда появится на улице Коммунистической, у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Новый Тирис, на улице Советской, дом 185, а также откроют новую детскую площадку на улице Комсомольской. Пройдут также работы в Гае, Медногорске, Кувандыке, Сорочинске, Светлом, Ясном и в Оренбургском районе.

"Благоустройство большинства этих объектов активно поддержали сами оренбуржцы. Сейчас уже завершаются конкурсные процедуры по определению исполнителей, и с наступлением строительного сезона подрядчики начнут работу в территориях", - отметил губернатор Оренбургской области.

Евгений Солнцев добавил, что ещё три новых пространства для отдыха и прогулок появятся в этом году в Оренбуржье благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.