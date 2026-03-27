Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2026
Военнослужащий в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.03.2026
Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ в Запорожской области
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Минобороны: ВС России взяли опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Военнослужащий в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Военнослужащий в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Штурмовики 38-й гвардейской бригады группировки "Восток" ВС РФ захватили опорный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"Штурмовые подразделения 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" в ходе наступательных действий захватили и зачистили опорный пункт противника в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Подбитый танк М1 Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Легкие мишени". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
26 марта, 18:26
По данным Минобороны, подготовка к операции включала скрытный марш-бросок протяженностью около 20 километров. Продвижение группы в режиме реального времени корректировали операторы беспилотных систем, что позволило штурмовикам безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения.
"Парни шли в незнакомую местность, поэтому мы корректировали каждый шаг. Проводили их через минные поля и заграждения, чтобы они не тратили силы на обход препятствий. Ночью в лесополосах ориентироваться сложно, поэтому моей задачей было контролировать, чтобы группа не сбилась с маршрута. Путь был неблизкий, почти всё время в движении и под постоянной угрозой со стороны вражеских дронов", - рассказал об управлении группой с воздуха оператор БПЛА с позывным "Сапёр".
Грамотная координация позволила штурмовикам скрытно выйти к позициям ВСУ с тыла. В ходе боя наши бойцы блокировали выходы из укреплений, отрезав противнику пути к отходу, и уничтожали военнослужащих ВСУ гранатами и прострелом. Своевременное предложение сдаться сохранило жизни военнослужащим ВСУ, решившим сложить оружие.
"Зашли к врагу с тыла, откуда они нас не ждали. Начали штурм гранатами и прострелом, сразу взяли объект в круговую оборону. Я предлагал им сдаться, чтобы остаться в живых, но они запросили подмогу. Наши эту подмогу перехватили и уничтожили. Когда они поняли, что к ним никто не придет, начали выкидывать оружие и выходить по одному. Всех связали и вывели тем же путем под прикрытием наших "птичек", - описал финальный этап зачистки командир штурмового подразделения с позывным "Монгол".
Захват опорного пункта обеспечил подразделениям группировки "Восток" более выгодные рубежи и расширение зоны контроля в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
