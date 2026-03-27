МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские врачи делали пленным российским военным операции без обезболивания, заявил участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП Максим Григорьев.

Сегодня на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" он представил доклад "Доктора Менгеле киевского режима". Григорьев рассказал, что в материалах Нюрнбергского процесса неоднократно упоминается нацистский преступник, немецкий доктор Йозеф Менгеле, проводивший опыты на узниках концлагерей в фашистской Германии

« "Данные (в докладе. — Прим. ред.) однозначно показывают многочисленные свидетельства, что украинские врачи неоднократно проводили операции и медицинские манипуляции без обезболивания, без наркоза на пленных. Делали так, чтобы причинять людям максимальную боль", — сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что речь идет именно о гражданских врачах.

В докладе представлены многочисленные показания пострадавших, зафиксированные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, которые доказывают, что, подобно Менгеле, украинские медики оперируют российских пленных без обезболивания и намеренно подвергают издевательствам.

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными гласят: "Никакие физические или моральные пытки и никакие другие меры принуждения не могут применяться к военнопленным" (статья 17 раздела III).