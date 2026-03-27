Чем запомнилась Шенкурская операция
18:15 27.03.2026
Чем запомнилась Шенкурская операция
Чем запомнилась Шенкурская операция
Чем запомнилась Шенкурская операция

© РИА Новости / Алексей Даничев
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Две сверхдержавы сходились в локальных конфликтах по всему миру, но так и не рискнули бросить друг другу прямой военный вызов. Всего один раз американские и русские регулярные части сошлись в открытом бою.
Чем же закончилось это сражение?

Полярные медведи

В августе 1918 года в Архангельске высадился десант Антанты — около девяти тысяч британских, французских и американских солдат. Тогда же был оккупирован старинный поморский город Шенкурск.
Командовал гарнизоном капитан 339-го пехотного полка армии США Отто Оджард по прозвищу Викинг. Под его началом находилось около двух тысяч американских и канадских солдат, а также примерно одна тысяча белогвардейцев. Вооружение составляло 30 пушек и 66 ручных и станковых пулеметов.
Американцы гордо называли себя "полярными медведями".
Возглавил все вооруженные силы Антанты в "Северной области" России британский генерал-майор Фредерик Пул. Вскоре его сменил другой англичанин — генерал Уильям Эдмунд Айронсайд, будущий начальник Имперского Генерального штаба Великобритании и первый барон Айронсайд Архангельский.

Неприступная крепость

Укрепления в Шенкурске возвели по последнему слову военной науки: три линии траншей, форты, колючая проволока, пулеметные гнезда. Британское командование не сомневалось: город неприступен.
"Я постоял некоторое время в переднем окопе, глядя на снежную пустыню перед собой. Пытался представить себе намерения противника. <...> Я размышлял, достаточно ли большевики знают о войне, чтобы обойти наши укрепления и сосредоточиться на окружении города", — писал позже Айронсайд.

В тридцатиградусный мороз

В итоге оказалось, что командир 6-й армии РККА, бывший царский генерал Александр Самойло, знал о войне намного больше, чем британский офицер. Именно он разработал план по окружению и одновременной атаке Шенкурска с трех сторон.
"Я ясно себе представлял, что если бы такую операцию я представил профессору генералу Орлову в Академии генерального штаба, то мне не видать бы Генштаба как своих ушей", — написал в мемуарах "Две жизни" генерал-лейтенант Советской армии.
Наступление началось в крещенские морозы, когда температура опустилась до -37 градусов. Командиры приказали красноармейцам снять полушубки, надеть ватные штаны и ватные кацавейки, поверх которых натянуть исподнее — белые рубахи и кальсоны.
Непуганые до этого американцы испытывали сильнейший психологический шок, когда в полусотне метров перед их позициями из снежной целины вдруг вырастали орущие "Ура!" и бегущие в штыковую атаку "привидения".

Ползли и молились

Командир взвода 339-го пехотного полка армии США лейтенант Генри Мид вспоминал, что сразу принял решение отдать своим солдатам приказ о немедленном отступлении.
Отход в сторону деревни Высокая Гора был возможен лишь по главной улице Усть-Паденьги, в начале которой красноармейцы уже поставили пулемет.
"С каждым новым рывком все больше наших товарищей оставалось лежать в снегу. Единственной альтернативой было бежать вдоль задних частей домов и сараев. Перспектива ужасная. Бежать там было невозможно, оставаться на месте — еще хуже, поэтому пришлось ползти с молитвой на губах", — рассказывал офицер-интервент.
Их жизни пытались спасти белогвардейцы. Рота белых в Усть-Паденьге подожгла избы и под прикрытием дыма 15 часов отражала атаки красных русских. Деревня дважды переходила из рук в руки, и только ночью белые скрытно отошли к деревне Высокая Гора.
Позорное бегство

При штурме самого города войска 6-й армии РККА прорвали тройную линию обороны, взяли 16 укреплений, полуокружили Шенкурск и вынудили американцев позорно бежать.
В ночь с 24 на 25 января противник, бросив тяжелое вооружение и припасы — 15 орудий, 60 пулеметов, пять тысяч снарядов и три миллиона патронов, покинул город.
После поражения под Шенкурском американские войска на Русском Севере были отведены в тыл. Вскоре воинский контингент США и вовсе эвакуировали из России — первым из интервентов.
 
 
 
