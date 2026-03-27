13:10 27.03.2026
На Урале опекунше, истязавшей пятерых детей, дали срок в колонии
На Урале опекунше, истязавшей пятерых детей, дали срок в колонии
Верхотурский районный суд приговорил к 8 годам колонии общего режима опекуна Ингу Костюкевич, которая на протяжении восьми лет избивала, ставила коленями на... РИА Новости, 27.03.2026
происшествия, россия, свердловская область, урал
Происшествия, Россия, Свердловская область, Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Верхотурский районный суд приговорил к 8 годам колонии общего режима опекуна Ингу Костюкевич, которая на протяжении восьми лет избивала, ставила коленями на горох, оставляла без еды, укладывала спать на холодном полу и унижала пятерых подопечных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По информации пресс-службы, на протяжении 8 лет, с сентября 2012 по декабрь 2020 года, женщина систематически истязала каждого из пятерых несовершеннолетних подопечных.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Подмосковье мужчину и женщину будут судить за жестокое избиение детей
2 февраля, 11:17
Установлено, что опекун таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, била в том числе хозяйственными вениками, обувью, пластиковыми палками, пучками крапивы, принуждала стоять на коленях, в том числе на горохе, со связанными руками, приседать длительное время с поднятыми руками, оставляла надолго без еды, заставляя при этом на коленях наблюдать, как она употребляет пищу, в холодное время года выводила на снег и обливала холодной водой, заставляла спать на холодном полу, высыпала на голову окурки и пепел.
Она признана виновной в истязании двух несовершеннолетних подопечных, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлёкшем психическое расстройство (пункты "з, б" части 2 статьи 111, пункты "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ).
"Костюкович назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима Кроме того, осужденная обязана выплатить потерпевшим в общей сумме 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд вынес 4 частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики минсоцполитики Свердловской области №14, обратив внимание должностных лиц на недостатки в работе, способствовавшие совершению преступлений.
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Дело опекунши из Екатеринбурга, убившей ребенка, отправили в Верховный суд
18 марта, 11:34
 
