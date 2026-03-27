Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026
11:56 27.03.2026
Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026
Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026 - РИА Новости, 27.03.2026
Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026
Одноклассники совместно со спортивным порталом "Чемпионат" проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T11:56:00+03:00
2026-03-27T11:56:00+03:00
одноклассники
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Одноклассники

Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026

Одноклассники совместно со спортивным порталом "Чемпионат" проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. Пользователи ОК с 29 марта по 15 апреля смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров Марии Фоминых, Александра Морозевича, Арсения Нестерова, Валентины Гуниной, Клементия Сычева, Павла Понкратова и Ивана Розума, а также следить за новостями турнира и мира шахмат.
Первая трансляция состоится 29 марта в 15:30 по московскому времени в группе портала "Чемпионат" в ОК.
Одновременно стартуют женский и мужской турниры — Россию в этом году представят гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трёхкратная чемпионка России по шахматам среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга.
Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин — индийским шахматистом Гукешем Доммараджу, среди женщин — Цзюй Вэньцзюнь.
"В этом турнире претендентов я вижу несколько интересных моментов. Во‑первых, наши девушки и по рейтингу, и по оценкам экспертов — в числе фаворитов. Александра Горячкина уже играла матч на первенство мира, у неё есть опыт, выводы сделаны — возможно, пришло время попробовать снова сразиться с грозной чемпионкой из Китая. У Екатерины Лагно множество титулов, в том числе мировая корона по блицу, но матч в классике она ещё не играла — может быть, пришло время. В то же время россиянин Андрей Есипенко по рейтингу находится внизу таблицы, но его последние результаты очень сильные, поэтому если не смотреть только на цифры — шансы у него есть. Фаворита сходу назвать трудно: рейтинг‑фаворит Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы. Жаль, что в этом году пропускает претендентский этап лидер российских шахмат Ян Непомнящий, но кто знает — может быть, заглянет к нам на трансляцию", – комментирует Мария Фоминых, международный гроссмейстер.
 
Одноклассники
 
 
