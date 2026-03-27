Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026

"В этом турнире претендентов я вижу несколько интересных моментов. Во‑первых, наши девушки и по рейтингу, и по оценкам экспертов — в числе фаворитов. Александра Горячкина уже играла матч на первенство мира, у неё есть опыт, выводы сделаны — возможно, пришло время попробовать снова сразиться с грозной чемпионкой из Китая. У Екатерины Лагно множество титулов, в том числе мировая корона по блицу, но матч в классике она ещё не играла — может быть, пришло время. В то же время россиянин Андрей Есипенко по рейтингу находится внизу таблицы, но его последние результаты очень сильные, поэтому если не смотреть только на цифры — шансы у него есть. Фаворита сходу назвать трудно: рейтинг‑фаворит Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы. Жаль, что в этом году пропускает претендентский этап лидер российских шахмат Ян Непомнящий, но кто знает — может быть, заглянет к нам на трансляцию", – комментирует Мария Фоминых, международный гроссмейстер.