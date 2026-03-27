Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу об аферах

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по делу о хищении 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.

"Прошу… назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил государственный обвинитель в прениях сторон.

Оглашение приговора суд назначил на 30 марта.

Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 из них достались генералу.

Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание.