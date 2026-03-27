Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу об аферах - РИА Новости, 27.03.2026
15:41 27.03.2026 (обновлено: 15:52 27.03.2026)
Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу об аферах
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу о хищении

Суд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по делу о хищении 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Прошу… назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил государственный обвинитель в прениях сторон.
Оглашение приговора суд назначил на 30 марта.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 из них достались генералу.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он также находится под домашним арестом. Дело в отношении Кувшинова было выделено в отдельное производство.
