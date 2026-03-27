Норвегия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам - РИА Новости, 27.03.2026
17:55 27.03.2026
Норвегия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам
Норвегия ужесточила правила для перемещённых лиц с Украины, перестав предоставлять временную коллективную защиту украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, РИА Новости, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Норвегия ужесточила правила для перемещённых лиц с Украины, перестав предоставлять временную коллективную защиту украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку в страну уже приехало "слишком много людей", сообщает норвежское правительство.
Временная коллективная защита - ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово, а не в индивидуальном порядке.
"Правительство сегодня приняло поправку к положению, ограничивающую порядок норвежской программы временной коллективной защиты лиц, перемещённых с Украины. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать коллективную защиту в Норвегии... Изменения вступят в силу в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства.
Отмечается, что украинские мужчины указанной возрастной группы больше не будут получать временные виды на жительство на основании групповой оценки. В пресс-релизе указано, что они смогут подавать заявление о предоставлении убежища в соответствии с обычными правилами.
"Слишком много людей, особенно молодых мужчин, прибыли в Норвегию с осени 2025 года. Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем правила", - приводятся в пресс-релизе слова министра юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.
