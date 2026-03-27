https://ria.ru/20260327/norvegija-2083365320.html
Норвегия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам
в мире
норвегия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_637e8529cbf3db5dc749ea666b61c7aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Норвегия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам 18-60 лет
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Норвегия ужесточила правила для перемещённых лиц с Украины, перестав предоставлять временную коллективную защиту украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку в страну уже приехало "слишком много людей", сообщает норвежское правительство.
Временная коллективная защита - ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово, а не в индивидуальном порядке.
"Правительство сегодня приняло поправку к положению, ограничивающую порядок норвежской программы временной коллективной защиты лиц, перемещённых с Украины
. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать коллективную защиту в Норвегии
... Изменения вступят в силу в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе
норвежского правительства.
Отмечается, что украинские мужчины указанной возрастной группы больше не будут получать временные виды на жительство на основании групповой оценки. В пресс-релизе указано, что они смогут подавать заявление о предоставлении убежища в соответствии с обычными правилами.
"Слишком много людей, особенно молодых мужчин, прибыли в Норвегию с осени 2025 года. Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем правила", - приводятся в пресс-релизе слова министра юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.