Норвегия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Норвегия ужесточила правила для перемещённых лиц с Украины, перестав предоставлять временную коллективную защиту украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку в страну уже приехало "слишком много людей", сообщает норвежское правительство.

Временная коллективная защита - ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово, а не в индивидуальном порядке.

"Правительство сегодня приняло поправку к положению, ограничивающую порядок норвежской программы временной коллективной защиты лиц, перемещённых с Украины . Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать коллективную защиту в Норвегии ... Изменения вступят в силу в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

Отмечается, что украинские мужчины указанной возрастной группы больше не будут получать временные виды на жительство на основании групповой оценки. В пресс-релизе указано, что они смогут подавать заявление о предоставлении убежища в соответствии с обычными правилами.