Сборная России составила бы конкуренцию Аргентине, заявил тренер Никарагуа
22:45 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/nikaragua-2083421009.html
Сборная России составила бы конкуренцию Аргентине, заявил тренер Никарагуа
Сборная России составила бы конкуренцию Аргентине, заявил тренер Никарагуа
Тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас заявил, что национальная команда России могла бы составить конкуренцию чемпионам мира аргентинцам. РИА Новости Спорт, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083420868_0:0:2666:1501_1920x0_80_0_0_7d4ccc922177245ba7798b47f60376f7.jpg
https://ria.ru/20260327/safonov-2083418273.html
Сборная России составила бы конкуренцию Аргентине, заявил тренер Никарагуа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас заявил, что национальная команда России могла бы составить конкуренцию чемпионам мира аргентинцам.
В пятницу сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в товарищеском матче в Краснодаре.
«
"Мы играли со сборными США и Аргентины. Россия обладает экстраординарным уровнем и может составить им конкуренцию. Это матч против одного из лучших соперников в мире. Это вызов для нас. Будем работать над своим уровнем", - сказал Оливас на пресс-конференции.
На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.
"Всегда работаем только на победу. Мы не ожидали провести матч таким образом, как получилось. Мы допускали много индивидуальных ошибок. В первом тайме игра была вполне равной. Во втором тайме нас покачнуло удаление. Мы довольны результатом, но казалось, что можем лучше", - добавил тренер сборной Никарагуа.
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
