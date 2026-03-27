"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:59 27.03.2026
"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России
"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не видит ни одного ключевого... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T12:59:00+03:00
2026-03-27T12:59:00+03:00
хоккей
спорт
сша
россия
лос-анджелес
вячеслав фетисов
александр дарчиев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068905129_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_fe8d555b5f9e3f0fe66cb11e5003a324.jpg
https://ria.ru/20260327/ovechkin-2083240798.html
сша
россия
лос-анджелес
спорт, сша, россия, лос-анджелес, вячеслав фетисов, александр дарчиев, госдума рф, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Россия, Лос-Анджелес, Вячеслав Фетисов, Александр Дарчиев, Госдума РФ, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России

Фетисов: не вижу аргументов в пользу товарищеского матча сборных США и России

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не видит ни одного ключевого фактора для того, чтобы стало реальным проведение товарищеского матча между сборными США и России по хоккею.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
"Я ни вижу ни одного аргумента в пользу того, чтобы состоялся матч между сборными России и США на хоккейном уровне. Про футбол я ничего сказать не могу, там другая история. Я знаю, как все работает в хоккее. Национальная хоккейная лига, помимо всего прочего, это огромный бизнес, в котором учитываются все малейшие детали. Последний клуб, который вошел в лигу, заплатил миллиард долларов за то, чтобы получить право играть в ней. И понятно, что человек, заплативший такие деньги, хочет их вернуть и быть уверенным в том, что отдача от этих вложений будет стабильной", - сказал Фетисов.
"В НХЛ есть календарь, есть ответственность, есть болельщики, которые платят большие деньги за билеты. И проводить товарищеский матч? В какое время, каким составом? Вопросов очень много. Ведь в лиге принимается особое решение даже о том, чтобы приостановить чемпионат и игроки лиги в составе своих сборных поехали на Олимпиаду", - добавил собеседник агентства.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Овечкину рукой подать до рекорда Гретцки в НХЛ, считает Фетисов
ХоккейСпортСШАРоссияЛос-АнджелесВячеслав ФетисовАлександр ДарчиевГосдума РФНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
