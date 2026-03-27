"Не вижу аргументов": Фетисов о возможности матча сборных США и России

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не видит ни одного ключевого фактора для того, чтобы стало реальным проведение товарищеского матча между сборными США и России по хоккею.

"В НХЛ есть календарь, есть ответственность, есть болельщики, которые платят большие деньги за билеты. И проводить товарищеский матч? В какое время, каким составом? Вопросов очень много. Ведь в лиге принимается особое решение даже о том, чтобы приостановить чемпионат и игроки лиги в составе своих сборных поехали на Олимпиаду", - добавил собеседник агентства.